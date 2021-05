Schnelltest in der Ladenburger Altstadt

Rhein-Neckar-Kreis. Ab heute ist eine Corona-Schnellteststelle in der Ladenburger Altstadt in Betrieb. Im ehemaligen Reisebüro gegenüber dem Bürgerbüro (Hauptstraße 9) besteht ab sofort freitags, samstags und sonntags von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest vorzunehmen. Die Teststation wird betrieben durch die KTS Krankentransport GmbH, die auch das Schnelltestzentrum in der Lobdengauhalle betreibt.

