  Schnelltest beim DRK

Ludwigshafen. Der DRK-Kreisverband bietet im DRK-Pflegeheim in der Melm (Albert-Haueisen Ring 28) Corona-Schnelltests ohne Anmeldung und Reservierung an – montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Es ist ein registriertes Testzentrum für kostenfreie Schnelltests des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung für Berechtigte in Schulen, Kitas und Betreuungseinrichtungen. Voraussetzung ist die Vorlage eines Berechtigungsscheins. Privatpersonen und Mitarbeiter von Unternehmen können sich indes zum Preis von 39 Euro untersuchen lassen.

