Schneeregen und Glätte in Baden-Württemberg am Wochenende

Baden-Württemberg. Das Wetter in Baden-Württemberg soll das gesamte Wochenende über ungemütlich bleiben. Vielerorts sei mit Schneeregen und leichtem Schneefall zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Auf den Straßen kann es demnach im ganzen Bundesland besonders nachts zu Glätte kommen. Der Auftakt zum Wochenende war stürmisch - vielerorts rückten Polizei und Feuerwehr wegen Unfällen, umgestürzter Bäume, Schilder und Bauzäune aus. Knapp 70 Sturmeinsätze verzeichnet allein die Polizei Pforzheim.

Im Verlauf des Samstags ziehen im Süden starke Wolken auf. Überwiegend bleibt es zunächst noch trocken, zeitweise ist den Angaben nach aber schon mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen. Dazu weht bei Temperaturen von 0 Grad, im höheren Bergland bis 7 Grad, am Oberrhein schwacher Wind. Im Rheintal kann er zu Böen auffrischen.

Die Nacht zu Sonntag bleibt dem DWD zufolge wolkig. In der ersten Nachthälfte breitet sich dann von Westen her Schnee und Schneeregen aus, der in der zweiten Nachthälfte auch den Norden erreicht. In den Berglagen könne mit bis zu einem Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Dazu wird in ganz Baden-Württemberg Straßenglätte erwartet. Die Temperaturen fallen auf 2 bis minus 6 Grad. Auf den Schwarzwaldgipfeln kann es noch starke bis stürmische Böen geben.

Zum Ende des Wochenendes hin wird es wechselhaft: Im Nordosten fällt den Angaben zufolge Schnee, der im weiteren Verlauf des Tages rasch in Regen übergeht. Am Nachmittag klart es dann zunehmend auf und die Sonne zeigt sich vielerorts. Dazu weht schwacher Wind, der lediglich in den Schwarzwaldgipfeln in Böen umschlagen kann.