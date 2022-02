Schnee- oder auch Regenschauer - Wetterdienst warnt vor Windböen

Rhein-Neckar. Zu Wochenbeginn ist es am Montag in der Metropolregion stark bewölkt und vor allem in höheren Lagen kann es immer wieder zu Schneeschauern kommen. Sonst auch vereinzelt Regen- oder Schneeregenschauer, die allmählich nachlassen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 8 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Montag erneut eine Warnung vor Windböen ausgegeben. Der Warnhinweis für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße gilt voraussichtlich bis zum Abend.