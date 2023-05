Schnakenjagd per Helikopter

Nach so viel Regen gehen die Schnakenjäger in die Luft: Wie die KABS mitteilt, haben die heftigen Niederschläge vom vergangenen Freitag zu einer Hochwasserwelle und damit zum Schlupf der Auwald-Stechmücken geführt. „Aufgrund der Höhe des Hochwassers wurden größere Flächen überflutet, so dass zwischen Rastatt und Wiesbaden mit Helikopterflügen zu rechnen ist“, schreibt eine Sprecherin der Aktionsgemeinschaft. Betroffen sei in Südhessen unter anderem das Gebiet bei Lampertheim.

Die Spitze beim Wormser Pegel betrug demnach 2,98 Meter, das Wasser überschwemmte Brutstätten auf beiden Seiten des Rheins. Wo hohe Larvendichten festgestellt werden, rücken die Schnakenjäger nicht nur zu kleineren Einsätzen zu Fuß aus, sondern behandeln die Flächen vom Helikopter aus. In Hessen seien Flüge für diesen Freitag geplant. Auch auf rheinhessischer Seite werde der Helikopter benötigt, unter anderem bei Worms. „Ob weiter südlich oder nördlich Flächen, beispielsweise beim Maudacher Bruch (Ludwigshafen) oder in Bingen dazukommen wird sich am Mittwoch ergeben“, schreibt die KABS. Auch in der Südpfalz würden derzeit noch Kontrollen durchgeführt, um festzustellen, ob ein Hubschrauber zum Wochenende oder erst in der kommenden Woche benötigt wird.

Zeitgleich werden auch Flächen abseits der Rheinaue überprüft, um sicherzustellen, dass der Starkregen weitentfernte Brutstätten nicht überschwemmt hat. red