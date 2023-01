Schmuck und Bargeld aus Wohnungen in Mannheim und Weinheim gestohlen

Mannheim/Weinheim. Zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in der Region ist es zwischen Samstagmittag und Sonntagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilt ereigneten sich die Vorfälle im Föhrenweg und in der Landshuter Straße in Mannheim sowie in der Stahlbadstraße in Weinheim.

In allen drei Fällen verschafften sich der oder die unbekannten Täter über eine Terrassentür oder ein Fenster Zugang zu den Wohnungen. Dort entwendeten sie Schmuck und Armbanduhren sowie Bargeld in insgesamt fünfstelligem Wert. Hinweise auf die Täterschaft liegen der Polizei aktuell noch nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg habe die Ermittlungen übernommen und werte zurzeit die Spuren kriminaltechnisch aus, heißt es seitens der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.