Schmorbrand in Rechenzentrum

Sankt Leon-Rot. Vermutlich wegen eines technischen Defekts haben zwei Batterieschränke im Rechenzentrum einer Firma in Sankt Leon-Rot Feuer gefangen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, verursachte der Schmorbrand am Freitagabend gegen 22.50 Uhr einen Großeinsatz. Die Feuerwehren aus Sankt Leon-Rot, Walldorf und Sankt Leon rückten gemeinsam mit neun Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zum Brandort in der Opelstraße aus. Dort wurden alle Mitarbeiter, die vor Ort in der Firma waren, in Sicherheit gebracht. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 20 000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. vs

