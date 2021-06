Schlüsselanhänger statt Luca-App

Bad Dürkheim/Worms/Bergstraße. Die Luca-App soll im Falle einer Corona-Infektion die Kontaktnachverfolgung erleichtern. Bürger, Unternehmen sowie Veranstalter können sich damit vernetzen, um dem Gesundheitsamt die Identifikation von Kontaktpersonen zu ermöglichen und Infektionsketten schnell und lückenlos nachverfolgen zu können.

Doch nicht jeder besitzt ein Handy, auf das Apps geladen werden können. Mehrere Kreise – darunter Alzey-Worms, Bad Dürkheim oder Bergstraße – haben daher nun Luca-App-Schlüsselanhänger als analoges Gegenstück zur App angeschafft.

Die Luca-Registrierung geht auch per Schlüsselanhänger. © Kreis Alzey-Worms

Nutzer dieser Alternative müssen sich einmalig mit der Seriennummer ihres Schlüsselanhängers und ihren Kontaktdaten auf einer Internetseite anmelden. Nach der Registrierung kann man dann mithilfe des QR-Codes am Anhänger an jedem Luca-Standort einchecken, das heißt, der QR-Code wird bei Besuchen eines Restaurants vom Betreiber zum Einchecken des Gastes gescannt.

Großes Interesse

„Nach anfänglichen Lieferverzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage sind nun endlich auch die Luca-Schlüsselanhänger im Landkreis Alzey-Worms und der Stadt Worms erhältlich“, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Steffen Jung laut einer Mitteilung. Bereits in den zurückliegenden Tagen sei das Interesse an der analogen Alternative groß gewesen.

Während in vielen Kreisen die Schlüsselanhänger schon über Gemeindeverwaltungen oder Bürgerbüros – kostenlos – erhältlich sind, müssen sich Interessierte an der Bergstraße noch bis 14. Juni gedulden. Erst dann sollen die Schlüsselanhänger über die Bürgerbüros in 21 sich beteiligenden Kommunen des Kreises zu bekommen sein. her