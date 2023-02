Schlösser beliebte Ziele zum Valentinstag im Südwesten

Rhein-Neckar. Genau 8154 Paare haben sich in den zurückliegenden Wochen rund um den Valentinstag küssend ihren Eintritt in die Schlösser im Südwesten „erkauft“. Damit haben sie die Rekordmarke aus dem Jahr 2019 – damals knapp 7000 Küsse – deutlich überschritten. Dies meldeten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Dienstag.

Eine Woche lang hatten die Schlösser den Valentinstag mit der Aktion „Küss mich! Im Schloss“ gefeiert. Diesmal hatten die Schlösser Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Bruchsal, Rastatt, Weikersheim und Mergentheim teilgenommen. Unter der Woche, aber vor allem am vergangenen Wochenende küssten sich die Menschen tausendfach an den Schlosskassen.

Nicht glücklich mit der Aktion war indessen Ralph Sendler aus Mannheim. Dieser wollte mit seiner Frau das Schloss in Schwetzingen besichtigen. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle Führungen durch das Schloss ausgebucht. Das Alternativangebot – ein Besuch des Schlossgartens – reizte Sendler nicht. Er war schon mehrere Male dort. Lieber hätte er sich ohne Führung die Innenräume des Schlosses angeschaut. Das war allerdings nicht erlaubt.

Grundsätzlich sei die Besichtigung gerade des Schwetzinger Schlosses – im Gegensatz zu anderen Schlössern – ohne Führung nicht möglich, erläutert eine Sprecherin der Staatlichen Schlösser und Gärten auf Anfrage. Allerdings werde die Schwetzinger Schlossverwaltung sich nun bemühen, dem Mannheimer nachträglich eine geführte Tour durch das Interieur zu einem passenden Termin zu ermöglichen.