Schlaganfall-Diagnose schon im Rettungswagen

Rhein-Neckar. „Gesundheit fördern – Versorgung verbessern – kooperativ handeln“: So lautet das Credo der „Gesundheitsregion Rhein-Neckar“. Den offiziellen Start gab nach eineinhalbjähriger Vorbereitung eine Tagung im Mannheimer Rosengarten. Bei dem länderübergreifenden Projekt machen der Verein „Gesundheitsplattform Rhein-Neckar“ und die GmbH Metropolregion Rhein-Neckar gemeinsame Sache. Welche Projekte zeitnah realisiert werden können, hat am Donnerstag Fachpublikum diskutiert. Vorgestellte Konzepte basieren auf Bedarfsanalysen, die 80 Frauen und Männer aus Medizin, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und von Krankenkassen erarbeitet haben – „ein in Deutschland bislang einmaliger mehrstufiger Prozess“, wie Eberhard Wille, Vorstandsvorsitzender der Gesundheitsplattform, betont.

Akteure zusammenbringen

Als Manager des Pharmaunternehmens Roche Diagnostics weiß Claus Haberda, wie wichtig effektive Organisationsstrukturen sind. Der Wirtschaftsmann mit Engagement im Vorstand des Vereins „Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar“ baut auf einen regionalen Lenkungskreis mit operativer Einheit, der dafür sorgen soll, dass erarbeitete Strategien pragmatisch umgesetzt werden.

Der Medizinische Geschäftsführer und Ärztliche Direktor des Mannheimer Universitätsklinikums, Hans-Jürgen Hennes, sieht das Projekt Gesundheitsregion als „große Chance“, Akteure im Länderdreieck zusammenzubringen und medizinische Versorgungsangebote zu verbessern. Als Beispiel nennt er: „Schlaganfälle noch schneller diagnostizieren – schließlich ist Zeit Hirn!“ Deshalb soll ein Rettungswagen mit integrierter Computertomografie erprobt werden, um schon während der Fahrt feststellen zu können, ob die Attacke durch den Verschluss einer Arterie oder durch eine Hirnblutung ausgelöst wurde.

„Wir müssen auf den Strukturwandel in der Gesundheitslandschaft reagieren“, sagt Staatssekretärin Ute Leidig vom Ministerium für Soziales und Gesundheit. Angesichts der Spezialisierung von Krankenhäusern stünden Patienten jenseits großer Städte vor dem Problem, immer weitere Strecken zu einem geeigneten Behandlungsplatz in Kauf zu nehmen – verschärft durch die Situation, dass Landarztpraxen zunehmend unbesetzt bleiben. Die Akteure der Gesundheitsplattform diskutieren deshalb mobile Projekte mit „Arztassistenten“ – nach dem Vorbild der in den USA, aber auch in Großbritannien und den Niederlanden etablierten „Physician Assistants“ , die oft eine berufsbegleitende Weiterbildung absolviert haben.

Zu den großen Herausforderungen zählt der Fachkräftemangel. „Wir würden sofort hundert Pflegekräfte einstellen“, beziffert Hennes die Situation am Mannheimer Uniklinikum und erklärt, dass nicht nur eine gute Ausbildung des Nachwuchses gefragt ist. Der neue Verbund möchte gezielt für den Rhein-Neckar-Raum als attraktiven Lebensort werben – damit Fachkräfte hierher ziehen und auch bleiben.