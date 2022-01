Schlafender Mann mit Kokain auf Rastanlage erwischt

A6/Hockenheim. Ein 55-jähriger Mann ist der Polizei am frühen Montagmorgen ins Visier geraten. Nach Angaben der Polizei soll der Mann mit dem Kopf auf dem Lenkrad abgestützt in seinem Auto auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim West geschlafen haben. Als sich die Beamten nach dem Wohlbefinden des Mannes erkundigten, stieg dieser mit einem Beutel in der Hand aus dem Fahrzeug. Wie sich herausstellte, sollen sich rund 12 Gramm mutmaßliches Kokain in dem Beutel befunden haben. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Drogenbesitz ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1