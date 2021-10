Schlägerei zwischen Erntehelfern

Hochdorf-Assenheim. Ein Streit zwischen mehreren Angestellten eines landwirtschaftlichen Betriebs ist zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet. Bezüglich des Tatgeschehens laufen die Ermittlungen. Vor Ort wurden die Personalien aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dem Streit kam es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Hauptstraße in Hochdorf-Assenheim am Sonntagabend. Aus einer zunächst verbalen Diskussion entwickelte sich schlussendlich eine körperliche Auseinandersetzung.