Schlägerei vor Halloweenparty: 19-Jährige verletzt

Neustadt/Weinstraße. Am heutigen Dienstagmorgen kam es in der Neustadt/Weinstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Wie die Polizei mitteilte, begann die Auseinandersetzung gegen 03.40 Uhr in der Loius-Escande-Straße vor einer Halloweenparty. Nach aktuellen Ermittlungen wurde eine 19-Jährige zu Boden gestoßen. Daraufhin sollen zwei Unbekannte auf diese eingeschlagen und getreten haben. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Zur Behandlung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1