Schlägerei vor Disco in Landau – Zeugen gesucht

Landau. Fünf Personen sind am Samstagmorgen auf einem Parkplatz bei einer Disco in Landau in eine Schlägerei geraten. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte die Situation in der Albert-Einstein-Straße gegen 5 Uhr wohl nach dem Discobesuch. Die Polizei fand vor Ort heraus, dass zwei Personengruppen wegen einer Beleidigung in Streit geraten waren. Bei der Auseinandersetzung setzte einer der Täter eine Glasflasche als Schlagwerkzeug ein, ein gegnerischer Beteiligter schlug mit einem ein Teleskopschlagstock zu. Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt. Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1