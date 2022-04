Frankenthal. Bei einer Schlägerei in Frankenthal sind zwei Personen in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei eskalierte ein lautstarker Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 32-Jährigen vor einer Bar in der Mühlstraße. Der 20-Jährige trat dem 32-Jährigen in den Bauch, während dieser dem 20-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug. Gegen beide Männer wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

