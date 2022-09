Schlägerei unter Jugendlichen in Ilvesheim

Ilvesheim. Zwei Jugendgruppen sind am Freitagabend in Ilvesheim in eine Schlägerei geraten. Nach Angaben der Polizei soll die Ursache für die Prügelei gegen 22 Uhr in der "alla hopp!-Anlage" ein Streit gewesen sein: Jemand hatte nach einer Zigarette gefragt, worauf eine Diskussion ausbrach und eskalierte. Mindestens vier unbekannte Jugendliche schlugen und traten auf weitere mindestens vier Geschädigte ein. Einer der Geschädigten musste zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen und Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 93050 zu melden.

