Schlägerei unter Jugendlichen am Badesee

Neuhofen. An der Schlicht in Neuhofen ist es am späten Freitagnachmittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass sich drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren vom Verhalten einer Gruppe aus sieben Jugendlichen gestört fühlten. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Als sich daraufhin zwei der Männer auf die Toilette begeben wollten, seien ihnen fünf Jugendliche hinterhergelaufen. Einer von ihnen – ein 15-Jähriger – habe dann einen der aus Ludwigshafen stammenden Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen. Die Jugendlichen traten daraufhin weiter auf das Opfer ein. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Nachdem sie die Situation bemerkt hatten, griffen zwei namentlich unbekannte männliche Badegäste im Alter zwischen 30 und 40 Jahren ein und trennten die Parteien, woraufhin die Jugendlichen mit ihren Fahrrädern vom Badesee flüchteten. Die Polizei bittet die beiden unbekannten Helfer und weitere Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 06235/4950 zu melden.