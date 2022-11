Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Speyerer Altstadt

Speyer. Mehrere Männer haben sich in der Nacht auf Sonntag vor einer Kneipe in der Speyerer Altstadt geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen laut Schilderungen von Zeugen gegen 4 Uhr in der Schustergasse vier Männer, die bisher unerkannt blieben, auf zwei geschädigte Partygänger ein, welche hierdurch leicht verletzt wurden.

Da es im Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zu Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten Geschädigten und dem Türsteher des angrenzenden Lokals kam, musste diesen schließlich ein Platzverweis erteilt werden. Hierbei beleidigten die beiden Männer die eingesetzten Beamten, weshalb im Nachgang Strafanzeigen wegen Beleidigung erstattet werden. Dem Platzverweis kamen sie zwar kurzzeitig nach, kehrten jedoch kurz darauf zurück. Schließlich mussten beide auf der Polizeiinspektion Speyer in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen, die die oben geschilderte Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise zu der Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/ 137-0 in Verbindung zu setzen.