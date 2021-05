Schlägerei mit Holzknüppeln

Sinsheim. Am Sinsheimer Bahnhof ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kontrahenten gekommen. Die Polizei teilte mit, dass ein 16- und ein 18-Jähriger um 18.30 Uhr aus einem Zug ausgestiegen waren. Dabei rempelte der Jüngere den Älteren an, woraufhin letzterer den 16-Jährigen schubste und ihm ein Bein stellte. Die Auseinandersetzung eskalierte dann in der Muthstraße vor dem Bahnhof, als mehrere Personen den beiden Streithähnen zur Hilfe eilten. Es entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem auch ein Holzknüppel und ein Schuhlöffel als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren nötig, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Das Revier Sinsheim ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen gegenseitiger Körperverletzung. Zeugen, die die Schlägerei verfolgt haben und Hinweise geben können, melden sich unter der Telefonnummer 07261/6900.