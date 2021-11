Schlägerei mit drei Verletzen in Neustadt – Polizei sucht nach Zeugen

Neustadt an der Weinstraße. Bei einer Schlägerei vor einer Bar in Neustadt sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einer Person, die die Bar "Oscar's" in der Louis-Escande-Straße besuchen wollte. Wie es zu der Auseinandersetzung mit Körperverletzung kam soll Gegenstand der Ermittlungen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein vermeintlicher Gast verletzte sich bei dem Streit so schwer am Kopf, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei weitere Besucher erlitten leichte Kopfverletzungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 zu melden.