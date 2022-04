Schlägerei mit Arbeitskollege wegen des Diebstahls von zwei Euro

Dannstadt-Schauernheim. In einer Bar ist es am Sonntagabend in Dannstadt-Schauernheim zu einer Schlägerei zwischen zwei Gästen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Diebstahl von zwei Euro die Ursache. Ein 33-jähriger Mann hatte das Geld an einem Spielautomaten liegen gelassen, als er auf Toilette ging. Als er zurückkam, waren diese verschwunden.

Da in der Bar zu diesem Zeitpunkt nur der 44-jährige Arbeitskollege des Geschädigten zugegen war, entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Beschuldigte den 33-jährigen Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlug. Der Beschuldigte ging nach der Schlägerei nach Hause. Den Beamten teilte er mit, dass er vom 33-Jährigen ebenfalls angegriffen wurde. Am Ende erfasste die Polizei drei Anzeigen.