Schlägerei im Männerwohnheim

Frankenthal. In einem Wohnheim in Frankenthal sind mehrere Männer in einer körperlichen Auseinandersetzung aneinander geraten. Wie die Polizei vermeldete, waren an der Schlägerei zwei Bewohner (34 Jahre und 26 Jahre alt) und zwei Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes (27 Jahre und 52 Jahre alt) beteiligt. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Der 26-jährige Bewohner und der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1