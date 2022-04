Schlägerei auf der Frühjahrsmesse Speyer

Speyer. Aufgrund einer nicht getätigten Fahrt an einem Fahrgeschäft auf der Frühjahrsmesse ist Samstag ein Fahrgast mit einem Mitarbeiter in einen handgreiflichen Streit geraten. Dies teilte die Polizei mit. Beide Personen erlitten Verletzungen im Gesicht, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab.

Am späteren Abend um 23.00 Uhr wurde der Polizei in Speyer erneut eine Schlägerei zwischen fünf Personen gemeldet. Vor Ort waren die drei männlichen Täter bereits geflüchtet. Die zwei Geschädigten, ein 20-und 24-jähriger Mann wurden unvermittelt von den Personen angegriffen. Der 24-jährige Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.