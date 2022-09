Schlägerei am Speyerer Bahnhof

Speyer. Ein Streit zwischen zwei Männern in Speyer ist am frühen Samstagmorgen in Körperverletzung geendet. Am Bahnhof schlugen sich der 23- und 25-Jährige laut Polizeibericht mit den Fäusten, wobei der Ältere leicht im Gesicht verletzt wurde. Dieser fuhr, augenscheinlich betrunken, mit seinem Auto davon. Die Polizei konnte den 25-Jährigen jedoch in der Nähe des Bahnhofes antreffen und kontrollieren. Im Besitz eines Führerscheins war er ebenfalls nicht. Die Beamten leiteten gegen ihn und den 23-Jährigen Strafverfahren ein.

