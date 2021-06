Schillertage Mannheim: „Unglaubliche solidarische Leistung“

Mannheim. „Ist die liberale Demokratie mit ihrem Anspruch auf Ausgleich der Interessen durch Kompromissfähigkeit überfordert? Was hält demokratische Gesellschaften heute noch zusammen und warum treibt es uns scheinbar immer weiter auseinander?“ Diese Fragen macht Moderator Claus Heinrich zum Ausgangspunkt für ein mit dem Münchner Philosoph Julian Nida-Rümelin, der Heidelberger Schriftstellerin Jagoda Marinić und dem Berliner Autor Andreas Weber so hochkarätig besetztes wie hellsichtig geführtes Gespräch im SWR2 Forum, das unter dem Titel „Zusammenstehen. Der Preis der Kompromisse“ im Rahmen der Schillertage ausgestrahlt wird.

Zwar sei dies „eine verunsicherte Zeit“, mit der Corona-Krise und dem Klimawandel, meint Marinić. „Und ich habe auch das Gefühl, Corona hat viele Wunden offengelegt. Aber wenn man ein bisschen hochgeht über die ganze Situation, haben wir doch eine unglaubliche solidarische Leistung hier vollzogen in diesem letzten Jahr“, stellt die Schriftstellerin fest. „Dass die westliche, liberale, sozial verfasste Demokratie unter Stress ist – und zwar nicht erst seit Corona, sondern seit vielen, vielen Jahren - das kann man überhaupt nicht bezweifeln“, sagt Nida-Rümelin. Gleichzeit stimme er der Grundeinschätzung von Marinić zu: „Deutschland, die deutsche Demokratie steht da im internationalen Vergleich ziemlich stabil da.“ Auch Weber, von Haus aus Biologe und Philosoph, erklärt, er würde „nicht sagen, Deutschland ist jetzt sozusagen eine kompromissfeindliche Nation, im Gegenteil“. Gleichwohl denke er „nicht nur über die menschliche Gesellschaft nach, sondern über das Verhältnis des Menschen im Beziehungsnetz des Lebens. Und was das Verhältnis zu anderem Leben angeht, da glaube ich, sehen wir ganz deutlich, dass wir, als zumindest westliche Zivilisation, von ziemlicher Kompromisslosigkeit gegenüber anderen, nichtmenschlichen Lebewesen geprägt sind.“

Ganz für sich allein agiert dagegen Schauspieler Robin Krakowski in seiner Performance „Ein Tag im Licht“: Direkt vor dem Nationaltheater, in einem Schaukasten, kann man ihn durch ein großes Sichtfenster und ein kleine Gucköffnung dabei beobachten, wie er auf einer Art Hometrainer Fahrrad fährt. Den ausgehändigten Kopfhörer aufgesetzt, hört man dazu pulsierende elektronische Musik, Spracheinspielungen und live von Krakowski ins Mikrofon gesprochene Worte und Sentenzen („Die Seele ist von der Leistung des Körpers abhängig“/“It's a Body Journey“). Das Thermometer zeigt über 30 Grad und man ist erleichtert, eine Klimaanlage im Kasten zu entdecken, in dem Krakowski vier Stunden mit dieser „Durational Performance“ verbringt. Es muss „eine Kraft vorhanden sein, die zwischen Geist und Materie tritt und beide verbindet“, notierte Schiller einst, was als Ausgangspunkt der Installation fungiert, in der Krakowski selbst „seinen Körper zur Maschine“ werden lasse, „die ein ganzes System oder auch nur die kleine Welt des Einzelnen in der selbstoptimierten Leistungsgesellschaft antreibt“. Das künstlerische Drehmoment überträgt sich dabei auf den Besucher: Im Zusammenspiel mit Musik und Text wirkt Krakowski gleichsam wie ein Dynamo, der einen selbst mit Energie auflädt.

Wieder um das Zusammensein, oder besser: das Verhältnis der Lebewesen zueinander geht es in dem Experimentalfilm „Common Birds“ von Silvia Maglioni und Graeme Thomson, der im Rahmen der Festivalakademie gezeigt wird. Inhaltlich lehnt er sich an Aristophanes' Komödientext „Die Vögel“ an und folgt hier wie dort zwei Männern (Tassos Raptis, Kostas Vassardanis), die Athen verlassen und im Wald auf einen (altgriechisch flötenden) Vogel treffen (Rinio Kyriazi), der einst selbst ein Mensch war. Anders als bei Aristophanes widerstehen die Vögel (die sich in der Pfeif-Sprache Silbo Gomero verständigen) den Einflüsterungen von Peisthetairos (Raptis), eine Stadt im Himmel zu erbauen, um die Menschen und Götter zu beherrschen. Ästhetisch ist der Film zweigeteilt: In Schwarz-Weiß gefilmt, wandern die Protagonisten in langen, wortlosen Einstellungen durch ein Graffiti-übersätes Athen; im Flechten-verhangenen Lorbeerwald angekommen, färbt sich das Bild in satte Farben. Dabei ist „Common Birds“ so meditativ, wie skurril: Kyriazi etwa minutenlang durch den Wald ruf-trällern zu hören, um die Vogelschar zu versammeln, lässt gefühlt jede psychedelisch-experimentelle Extravaganz von Genre-Filmmeistern wie Alejandro Jodorowsky oder Sogo Ishii geradezu bodenständig und bieder aussehen.

AdUnit urban-intext1