Schiffsunfall bei Germersheim - Fahrwassertonne mitgeschleift

Germersheim. Wegen wiederholter Manövrierfehler hat ein Schiffsführer am Dienstagnachmittag in Germersheim mehrere Tonnen mit sich geschleift und ist schließlich verunfallt. Wie die Polizei berichtet, transportierte das Schiff Kohle nach Karlsruhe für das Kraftwerk. Zunächst fuhr der Schiffsführer auf seiner Fahrt eine grüne Fahrwassertonne ab und zog sie mit sich. Es gelang ihm, die Tonne zu entfernen, die abtrieb. In Höhe des Apothekengrundes fuhr er erneut wegen eines Manövrierfehlers eine Tonne an. Offensichtlich hatte sich ein zurückgebliebener Teil der grünen Tonne in der Ruderanlage verfangen, wodurch das Schiff sehr stark in Richtung des Ufers verfiel.

Ein weiteres Schiff koppelte an den verunfallten Schubverband und brachte ihn weiter nach Karlsruhe. Beim Einfahren in den Zielhafen löste sich das helfende Schiff. Der Schubverband fuhr sich danach durch einen erneuten Fahrfehler des Schiffsführers fest. Das verunfallte Schiff konnte wieder frei gefahren werden. Die Begutachtungen des Rumpfes und der Ruderanlage durch Taucher stehen am Mittwoch bevor. Dem Schiffsführer wird unter anderem der Verstoß gegen Meldepflichten vorgeworfen.