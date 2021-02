Südwest. Tauwetter und Regen haben im Südwesten zu Hochwasser und vereinzelt zu Überschwemmungen geführt. Betroffen waren vor allem kleinere und mittlere Gewässer im Schwarzwald. Im oberen Neckar fallen die Wasserstände bereits wieder. Der Neckar bei Heidelberg wird nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg im Laufe des Samstags einen Scheitelwert von 3,30 Metern erreichen.

Die hohen Wasserstände im Rhein wirken sich auf die Schifffahrt aus. Zwischen Iffezheim und Germersheim ist in der Nacht auf Samstag der Schiffbetrieb eingestellt worden, so die Hochwasserzentrale Karlsruhe. Für den Rheinabschnitt nördlich Germersheim wird der für die Schifffahrtssperrung relevante Wasserstand von 7,3 Metern am Pegel Speyer voraussichtlich in der Nacht auf Sonntag überschritten.