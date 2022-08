Schifffahrt am Rhein: Pegel bei Kaub bei 34 Zentimetern - Niedrigwasser sorgt für logistische Probleme

Ludwigshafen/Kaub/St. Goar. Das Niedrigwasser des Rheins hält Container länger in Häfen. "Es fahren noch vereinzelt Schiffe mit niedrigem Tiefgang", sagte Marco Speksnijder, Manager bei Contargo Rhein-Neckar im Hafen Ludwigshafen/ Mannheim. Die Schiffe könnten aber deutlich weniger Ladung aufnehmen als sonst - derzeit trügen Schiffe je etwa 20 bis 30 Container statt 150 bis 200.

"Die Terminals der Häfen sind bereits zu etwa 85 Prozent gefüllt, das liegt aber auch an den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Schließung des Hafens Shanghai", sagte Speksnijder. "Stand jetzt sind wir noch bis Mitte nächster Woche handlungsfähig, dann wären wir bei 100 Prozent Belegung angelangt. Wir hoffen, dass bald ein bisschen Wasser kommt, damit wir etwas abfahren können."

Speksnijder zufolge fährt der Logistikdienstleister Contargo wegen des Niedrigwassers zweimal wöchentlich Container auf der Schiene von Mannheim nach Duisburg. "Mit diesem Bypass umgehen wir das Nadelöhr Kaub." Es handele sich vor allem um Container, die rechtzeitig an einem Seehafen sein müssten, um auf ein Schiff umgeladen zu werden.

Arndt Puderbach, der in der Geschäftsführung von Contargo Rhein/Main für das Terminal zuständig ist, sprach von "einer recht schwierigen Situation". Sie sei ähnlich wie im Oktober 2018. "Wir schauen von Tag zu Tag." Für eine Statistik mit genauen Zahlen fehle derzeit die Zeit. Klar sei jedoch: "Die Auftragslage ist leicht rückläufig."

Das Unternehmen versuche seinen Kunden andere Verkehrsträger - Lastwagen und Schiene - anzubieten. "Das ist aber in Normalzeiten schon alles ausgebucht", so Puderbach. Ddie Suche nach Alternativen ist den Angaben nach schwierig: Es sei leichter, einen Lkw zu kaufen als Fahrer zu finden.

"Unsere Nahverkehr-Lkw fahren jetzt Landbrücken", sagte Puderbach weiter. Gestrandete Import-Container aus Koblenz würden auch nach Ludwigshafen und Wörth gefahren und dafür Export-Container zurück nach Koblenz gebracht und nach Neuss oder Duisburg gefahren. Andere fahren den Angaben nach mit der Bahn nach Mannheim oder Duisburg und beladen dann dort die Schiffe.

"Wir haben mittlerweile die Schifffahrt weitgehend eingestellt - mit der Betonung auf weitgehend", sagte Cok Vinke, Manager bei Contargo Waterway Logistics. Einige Schiffe seien trotz des niedrigen Wasserstands noch in der Lage, über den wichtigen Abschnitt Kaub zwischen Mainz und Koblenz zu fahren. "Diese Schiffe können natürlich nicht mehr viele Tonnen an Ladung mitnehmen. Aber solange es geht, wird die Schifffahrt noch Ladung befördern." Auch andere Unternehmen würden jedoch wohl ihre Kapazitäten senken, weil weniger transportiert werden könne, sagte Vinke.

Schifffahrt am Rhein: Pegel bei Kaub bei 34 Zentimetern

Der für die Rhein-Schifffahrt wichtige Wasserpegelstand bei Kaub ist am Mittwochmorgen leicht gestiegen, bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zufolge lag er bei 34 Zentimetern und damit einen Zentimeter höher als noch zum gleichen Zeitpunkt am Dienstag. Die WSV prognostiziert bis zum Samstag Pegelstände zwischen 31 und 34 Zentimetern.

Für die Rheinschifffahrt ist Kaub eine wichtige Schnittstelle und Pegelstände von besonderer Bedeutung, da der Fluss an dieser Stelle sehr flach ist. Durch das seit Wochen anhaltende Niedrigwasser müssen Binnenschiffer bei ihrer Ladung den Tiefgang des Schiffes beachten und können weniger Fracht befördern.

Schiff mit Maschinenschaden blockiert Mittelrhein

Aufgrund des niedrigen Pegels blieb sogar ein Schiff bei St. Goar steckien, die Schifffahrt auf dem Mittelrhein ist in der Nacht auf Mittwoch eingestellt worden. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mitteilte, blockiert ein Güterschiff mit Maschinenschaden die Fahrrinne zwischen St. Goar und Oberwesel in Rheinland-Pfalz. Den Angaben zufolge handelt es sich um ein Schubschiff mit drei Leichtern. Der mit 1660 Tonnen beladene Schubverband, der flussaufwärts unterwegs war, sei in einer Engstelle liegen geblieben, an der kein Schiff mehr passieren könne.

Das Schubschiff und die Leichter sollen laut der Wasserschutzpolizei von Unterstützungsschiffen abtransportiert werden. Wie lange der Mittelrhein für die Schifffahrt gesperrt bleibe, sei noch unklar. "Eine vorsichtige Prognose lautet bis zum Mittag", so der Sprecher.