Schiff feiert Jubiläum

Speyer. Bis zum Naturhafen in Speyer ging die Reise auf einem schwimmenden Ponton, danach auf der Straße weiter: Am 28. Mai 2011 begleiteten Hunderte Menschen den Seenotkreuzer John T. Essberger auf seiner letzten Reise bis ins Technik Museum Speyer. „Heute zählt das Schiff zu den Highlights“, heißt es in einer Mitteilung des Technik Museums. Dem Jubilar kann das Publikum seit Freitag wieder persönlich seine Aufwartung machen, da das Museum aufgrund der gesunkenen Inzidenz-Zahlen in der Stadt nun endlich wieder seine Pforten öffnen durfte.

AdUnit urban-intext1

Wer jedoch genauer hinter die Kulissen der Seenotrettung blicken möchte, muss sich noch bis zum Sommer gedulden. Dann nämlich ist wieder die ehemalige Crew der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vor Ort, die oft und gerne in die Domstadt reist, um ihren alten Arbeitsplatz wieder zum Leben zu erwecken. Am 28. und 29. August, am 4. und 5. September sowie am 16. und 17. Oktober bieten die Seemänner stündlich exklusive Führungen an. her