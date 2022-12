Billigheim-Sulzbach. Durch den Einsturz einer Wand ist eine Scheune im Neckar-Odenwald-Kreis schwer beschädigt worden. Das Trümmerfeld erstreckte sich am frühen Dienstagabend bis auf die benachbarten Grundstücke, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf 150 000 Euro. Rund ein Drittel des Gebäudes in Billigheim-Sulzbach sei demnach zerstört. Ein an die Scheune angrenzendes Wohnhaus wurde aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert.

