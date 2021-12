Scheune in Hockenheim in Brand geraten - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Hockenheim. In einer unbewohnten Scheune in Hockenheim ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen um 15.40 Uhr den Brand sowie eine aufsteigende Rauchsäule in der Rathausstraße. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Personen wurden keine verletzt.

Die Scheune steht in Flammen. © Priebe

Auch angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Weshalb in der unbewohnten Scheune das Feuer ausbrach, ermittelt nun das Polizeirevier Hockenheim. Während der Einsatzmaßnahmen war der betroffene Straßenzug gesperrt.