Hanhofen. Im pfälzischen Hanhofen ist am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, ein Feuer in einer an einem Wohnhaus angrenzenden Scheune ausgebrochen. Das Gebäude steht nach Angaben der Polizei in Vollbrand. Nach aktuellem Stand liegen keine Erkenntnisse zu verletzten Personen vor. Die Löschmaßnahmen sind noch im Gange. Die Brandursache ist noch unklar. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.

