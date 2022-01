Scheune geht lichterloh in Flammen auf

Rhein-Neckar. Eine Scheune voller Futterheu und rund 2000 Strohballen ist im Bibliser Ortsteil Nordheim komplett niedergebrannt. Ein Zeuge hatte die meterhohen Flammen gesehen und kurz nach 5 Uhr am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet. Etwa 100 Einsatzkräfte brachten den Brand bis zum Mittag unter Kontrolle und konnten verhindern, dass die Flammen auf einen Stall mit Milchvieh und eine Biogas-Anlage übergriffen, die auf dem Hof betrieben wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Lagerhalle mit 2000 Strohballen brennt bei Biblis lichterloh. © Berno Nix

Die Löscharbeiten liefen am Abend immer noch und werden auch noch ein bis zwei Tage andauern, kündigte ein Sprecher der Bibliser Feuerwehr an. Der riesige Schutthaufen aus den Überresten der Scheune und den Unmengen an Stroh brennt im Inneren weiter. Mit einem fest installierten Wasserwerfer sorgen die Einsatzkräfte dafür, dass das Material nach und nach durchnässt und die Flammen keine Nahrung mehr finden. Für die nächsten beiden Tage sind ununterbrochen Feuerwehrleute vor Ort und halten Brandwache.

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 700 000 Euro. Ob die Photovoltaikanlage auf dem Scheunendach das Feuer ausgelöst haben könnte, gilt als unwahrscheinlich. Noch stehe die Ursache für das Feuer nicht fest, berichtet die Polizei. Wegen der starken Rauchermittlung sei Katwarn-Alarm ausgelöst worden: Anwohner in Nordheim und Hofheim sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

84-Jähriger im Krankenhaus

Wenige Stunden nach dem Alarm in Biblis ereignete sich in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ebenfalls ein Großeinsatz. Aus bislang unbekannter Ursache brach im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Meckesheim und Mönchzell hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Laut Polizei konnte ein 44-jähriger Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Ein 84-Jähriger wurde durch Rettungskräfte gerettet. Er kam mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Haus ist unbewohnbar. sbo/jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2