Scheune auf unbewohntem Hof brennt - 150.000 Euro Schaden

Philippsburg. Beim Brand auf einem unbewohnten Scheunenhof in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Landwirte nutzten der Polizei zufolge die Scheunen auf dem Hof als Lagerräume. In der Scheune, in der der Brand ausbrach, waren Strohballen gelagert.

Ein Autofahrer hatte in den Morgenstunden am Freitag die Einsatzkräfte alarmiert. Nach Angaben der Polizei waren die Löscharbeiten aufwendig, da die Feuerwehr jeden Strohballen einzeln öffnen musste, um das Feuer zu löschen. Der Dachstuhl der Scheune stürzte im Laufe der Löscharbeiten ein. Das Gebäude steht auf einem alten und unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen im Norden von Philippsburg.