Scheuenenbrand in Hanhofen - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hanhofen. Bei einem Scheunenbrand am frühen Dienstagmorgen hat die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern können. Warum die Scheune in Hanhofen im Rhein-Pfalz-Kreis in Brand geriet, war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag noch unklar. Brandermittler sollen die Ursache demnach aufklären. Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Die Scheune wurde durch die Flammen den Angaben nach völlig zerstört. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.

