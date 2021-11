Frankenthal. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr die Seitenscheibe einer Fahrertür in der Hammstraße in Frankenthal eingeschlagen. Dort hatte der Geschädigte seinen Opel Astra geparkt, so die Polizei. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0, oder die Polizeiwache Maxdorf, 06237/934-1100, entgegen.

