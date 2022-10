Schaurige Burg weicht Schlümpfen

Haßloch. Die blauen Schlümpfe kommen, und Burg Falkenstein macht ihnen Platz: Weil sich der Holiday Park in Haßloch für eine neue Attraktion bereit macht, haben Burg-Falkenstein-Fans am Samstag, 5. November, letztmals Gelegenheit, sich bei einem Rundgang inklusive Backstageführung noch einmal gebührend von der Burg – immerhin Baujahr 1987 – und ihren schaurigen Bewohnern zu verabschieden.

Wer mag, kann sich auch ein Stück Park-Geschichte direkt ins Wohnzimmer holen: Das Burg-Inventar samt aller Figuren wird in einer öffentlichen Online-Auktion versteigert. Bilder der Objekte und weitere Informationen dazu gibt es auf burgfalkenstein.holidaypark.de. Anmeldungen zur Backstage-Führung am 5. November sind möglich unter www.holidaypark.de/de/goodbyeburg.

Letzte Fahrt am 1. November

Letzte offizielle Fahrt in der Burg ist am 1. November, dann schließen sich die Tore für die Umgestaltung. Ab 2024 will der Holiday Park nach eigenen Angaben mit einer Attraktion zur TV-Serie „Die Schlümpfe“ eine neue Themenfahrt für die ganze Familie anbieten. In verschiedenen Szenen sollen die Gäste in die Welt von Papa Schlumpf, Schlumpfine und Gagarmel eintauchen können. „Sie erleben hierbei eine unvergessliche Fahrt durch das Schlumpfland und können die blauen Bewohner hautnah kennenlernen“, heißt es in der Ankündigung. „Die Idee, die Schlümpfe mit einer eigenen Attraktion im Park zu verewigen, ist eine logische Folge der enormen Beliebtheit der Figuren bei Eltern und Kindern“, wird Steve Van den Kerkhof, Geschäftsführer des Holiday Parks und CEO der Themenparkgruppe Plopsa zitiert.

Neben der neuen Attraktion für Schlümpfe investiert der Holiday Park laut Mitteilung in den nächsten Jahren eine Gesamtsumme von mehr als 65 Millionen Euro, unter anderem für ein parkeigenes Hotel und ein Schwimmbad. red