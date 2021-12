Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 die Schaufensterscheibe eines Waffengeschäfts in der Wredestraße in Ludwigshafen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen, die unter der Telefonnummer 0621/9632122 erreichbar ist, zu wenden.