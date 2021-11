Schauer und kurze Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Rheinland-Pfalz. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten am Dienstag den Regenschirm nicht vergessen, denn zunehmende Schauer und kurze Gewitter werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den Tag bestimmen.

Die Temperaturen steigen in der Spitze auf neun bis elf Grad. Im höheren Bergland werden die Werte um sieben Grad liegen. Auch am Mittwoch wird es nach der DWD-Vorhersage stark bewölkt und regnerisch sein. Die höchsten Temperaturen werden zwischen sieben und zehn Grad, in Hochlagen um fünf Grad liegen.