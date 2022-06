Heddesheim. Die Sauna im Heddesheimer Hallenbad hat in der kommenden Woche am Dienstag, 14. Juni, und Mittwoch, 15. Juni, jeweils von 13 bis 21 Uhr für Besucher geöffnet. Wie die Gemeinde mitteilt, wird an beiden Tagen gemischter Saunabetrieb angeboten. Das Hallenbad ist regulär geöffnet. Ab dem 25. Juni ist das Hallenbad wegen der Sommerpause geschlossen.

