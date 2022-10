Saukopftunnel Weinheim nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw wieder frei

Weinheim. Der Saukoptunnel, der aufgrund eines Unfalls zwischen einem Auto und einem Lastkraftwagen bei Weinheim seit 16.47 Uhr für den Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt war, ist wieder frei.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierte - nach derzeitigem Sachstand - der 73-jährige Pkw-Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden 40-Tonner-Lkw. Dabei wurde der Pkw-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Rettungsdienst versorgte den leicht Verletzten vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die im Tunnel angestauten Fahrzeuge konnten den Tunnel mit polizeilicher Unterstützung zeitnah wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppdiensten abtransportiert. Die Fahrbahn wurde wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Die Polizei gab den Saukopftunnel um 20.24 Uhr wieder für den Verkehr in beiden Richtungen frei. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro.