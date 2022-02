Germersheim. Ein Einbruch in Germersheim ist dank eines Saugroboters aufgeflogen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten sich, wie die Polizei mitteilte, bisher unbekannte Täter über den Balkon Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Neben einem geringen Geldbetrag wurde auch ein Saugroboter gestohlen. Dieser meldete an seinen Eigentümer, dass er keine Verbindung mehr zur Ladestation habe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

