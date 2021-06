Sattelzugfahrer bei Unfall auf A 6 tödlich verletzt

St. Leon-Rot. Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Mittwochmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 47-Jährige gegen 8.20 Uhr auf Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes Bucheneck fuhr er am Stauende einem vor ihm bremsenden Sattelzug hinten auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Autotransporter. Ein weiterer nachfolgender Pkw wurde durch Trümmerteile der beteiligten Sattelzüge beschädigt.

Der 47-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrer der beiden weiteren Schwerfahrzeuge kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Zwei der Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Inwiefern Betriebsstoffe ins Erdreich gelangt waren und dieses abgetragen werden muss, wird derzeit geprüft. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

Die Rettungsdienste waren mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde an der Unfallstelle nicht mehr benötigt und hob kurz nach der Landung wieder ab.

Derzeit dauern die Maßnahmen der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ist nach wie vor voll gesperrt. Der Verkehr wird weiterhin über den Parkplatz Bucheneck an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aktuell staut sich der Verkehr an der Unfallstelle auf bis zu zehn Kilometer Länge.