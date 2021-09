Sattelzug streift Pkw beim Abbiegen – 7000 Euro Schaden

Hockenheim. Der Fahrer eines Sattelzug hat am Mittwochmittag beim Abbiegen in Hockenheim mit seinem Gefährt einen Pkw gestreift und beschädigt. Laut Polizeimeldung von Donnerstag geschah der Vorfall gegen 12.15 Uhr auf der Abfahrt der B39 in Richtung Talhaus. Demnach wollte der 40-jährige Lkw-Fahrer von der linken Fahrspur aus in die Talhausstraße abbiegen. Dabei geriet er zu weit nach rechts und streifte einen 57-jährigen Ford-Fahrer, der auf der rechten Spur fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

