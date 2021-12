Sattelzug kippt bei Unfall um und bleibt auf Dach liegen

Kandel. Ein etwa 40 Tonnen schwerer Sattelzug ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag umgekippt und auf dem Dach liegengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf die A 65 in Richtung Ludwigshafen auffahren. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer im Verlauf der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach er die Leitplanke, kippte anschießend um und blieb im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegen.

An dem mit Zwiebeln beladenen Sattelzug entstand dabei Totalschaden, welcher sich laut Polizei auf rund 100 000 Euro belaufen dürfte. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da sich die Bergung des voll beladenen Sattelzuges als schwierig erwies, musste die Auffahrt der Anschlussstelle bis zum Samstagmorgen voll gesperrt bleiben.