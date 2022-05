Ludwigshafen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die A61 in Fahrtrichtung Koblenz, zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen aktuell voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, staute sich gegen 15 Uhr der Verkehr am Autobahnkreuz Ludwigshafen wegen einer Baustelle. Ein Sattelzug erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf ein Auto auf. Dadurch kam es zur Kollision von drei weiteren Fahrzeugen. Der Verkehr wird derzeit am Autobahnkreuz Mutterstadt abgeleitet.

