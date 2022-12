Sanierungsarbeiten auf Rheinbrücke Speyer - einspuriger Verkehr auf beiden Fahrbahnen

Speyer. Auf der Rheinbrücke Speyer finden ab Montag bis voraussichtlich zum Ende der Woche Sanierungsarbeiten statt. Für die Dauer der Arbeiten auf der A61 zwischen Anschlussstelle Hockenheim und Kreuz Speyer wird der Verkehr auf einem kurzen Streckenstück einspurig am Baufeld vorbeigeführt, wobei zuerst im Bereich des rechten und später im Bereich des linken Fahrstreifens gearbeitet wird, teilt die zuständige Autobahn GmbH mit. Dabei werden auf der rechtsrheinischen Seite des Bauwerks auf der Fahrbahn nach Speyer das Dichtprofil der Übergangskonstruktion erneuert sowie der Korrosionsschutz ausgebessert.

Grund für die Sanierungsarbeiten ist ein Unfall von Anfang September 2022, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten war. Bei einer im Anschluss an den Unfall eingeleiteten Sonderprüfung am Bauwerk konnten Folgen für die tragenden Teile des Bauwerks ausgeschlossen werden.

Auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Hockenheim) wird der Verkehr auf einem kurzen Streckenabschnitt links des Rheins bereits jetzt einspurig geführt. Grund sind notwendige Arbeiten an einer Übergangskonstruktion. Auch diese werden voraussichtlich Ende nächster Woche abgeschlossen.