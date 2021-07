Sanierungsarbeiten an der B9 beginnen

Römerberg. Ab Montag, 19. Juli, wird mit den Sanierungsarbeiten an der B 9 begonnen. Im ersten Bauabschnitt wird nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität die Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Römerberg und der B 39 erneuert. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn durchgeführt. Es steht dann für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die südliche Abfahrt Römerberg und die Ausfahrt in Richtung Speyer-Süd sind während der ersten Bauphase gesperrt.

Im Vorfeld zu den eigentlichen Sanierungsarbeiten werden hierfür ab Montag Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Der Verkehr für diese Arbeiten wird jeweils mit einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauzeit des ersten Bauabschnittes wird je nach Witterung etwa vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen.