Sanierung der L 531 bei Dossenheim: Neue Straßensperrungen

Dossenheim. Im Rahmen der Sanierung der L 531 bei Dossenheim wird die Zufahrt zur Boschstraße ab Montag, 15. Mai, bis voraussichtlich Mitte Juli eingeschränkt sein. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mit. Die Boschstraße wird in dieser Zeit nur noch über die Zufahrt B 3/L 531 zugänglich sein. Die Umleitung von der Anschlussstelle Dossenheim der A5 nach Heidelberg erfolgt wie bisher über die Schwabenheimer Straße.

Die Fahrbahndecke wird seit dem 4. April erneuert und befindet sich derzeit in der zweiten von insgesamt fünf Bauphasen. Der zweite Bauabschnitt liegt zwischen der Kreuzung zur Boschstraße und der Anschlussstelle Dossenheim der A5.

Die Abfahrt der Anschlussstelle Dossenheim wird dann in Bauphase drei vom 26. Mai bis zum 30. Juni aus nördlicher Richtung kommend gesperrt. Der von Norden kommende Verkehr muss daher bereits an der Anschlussstelle Ladenburg von der A5 abfahren und von dort über die eingerichtete Umleitung Richtung Heidelberg fahren. Die Abfahrt an der Anschlussstelle Dossenheim von südlicher Richtung aus kommend ist weiterhin möglich.

Da die Asphaltarbeiten witterungsabhängig sind, könne es zu Verschiebungen im Bauablauf kommen. Über kommende weitere Sperrungen wird das Regierungspräsidium zu gegebener Zeit berichten.