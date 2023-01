Sanierung der A61 zwischen Schifferstadt und Speyer bald abgeschlossen

Rhein-Neckar. Voraussichtlich ab Freitag, 27. Januar, steht die Richtungsfahrbahn Speyer der Autobahn 61 zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Kreuz Speyer wieder komplett zur Verfügung. Wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilt, werden nach Abschluss der Asphaltarbeiten Ende 2022 nun auch die Mittelstreifenüberfahrten geschlossen. Dafür sind am Montag, 23. Januar, bei Schifferstadt und am Dienstag, 24. Januar, bei Speyer einspurige Sperrungen nötig: Jeweils von 8 bis 16 Uhr wird auf einem kurzen Abschnitt der linke Fahrstreifen in Richtung Speyer gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Woche ab dem 30. Januar soll dann die Verkehrssicherung auf der Fahrbahn nach Koblenz abgebaut werden. Dies geschieht voraussichtlich nachts. Dann ist auch diese Fahrbahn uneingeschränkt nutzbar und die derzeitige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer wird aufgehoben.